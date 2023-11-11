Макрон-крысолов и наивные армянские власти

В Телеграм-канале "Бакинский бурила" размещена публикация о том, как армянские власти слепо верят обещаниям президента Франции Эмманюэля Макрона.

Day.Az представляет текст публикации:

"Пашиняну и его министрам стоило бы почитать средневековую легенду о Гамельнском крысолове - богатом, красиво одетом мужчине, который обещал жителям города Гамельн избавить их от крыс с помощью своей флейты - а в итоге игрой на ней заколдовал всех детей города. Мальчики и девочки, очарованные крысоловом и его музыкой, пошли за ним из города и пропали навсегда.

Макрон, каждому слову которого так самозабвенно верят Пашинян и его команда - тот же крысолов, дающий им сладкие, манящие обещания всего на свете. Гипноз пока работает - ради своего нового друга армянские власти забыли буквально обо всем - даже об инстинкте самосохранения.

Пашинян так до сих пор и не понял, что будущее и успех - в регионе и в партнерстве с соседями, а не в красиво одетых иностранцах, манящих своими обещаниями".

Автор карикатуры - HSF.