Джейхун Байрамов призвал к деэскалации в секторе Газа

11 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в рамках своей деловой поездки в Саудовскую Аравию.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в своем выступлении министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что продолжение существующей напряженности в зоне израильско-палестинского конфликта вызывает серьезную озабоченность, особенно в связи с тем, что от нынешней эскалации больше всего страдают гражданские лица.

Было отмечено, что Азербайджан присоединяется к призывам к немедленной деэскалации ситуации, прекращению военных действий, а также воздержанию от действий, которые могут еще больше усугубить сложившуюся ситуацию.

Министр Джейхун Байрамов еще раз подчеркнул, что поддерживает решение израильско-палестинского конфликта в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН) на основе принципа двух государств.

Было заявлено, что Азербайджан внес активный вклад в поиск справедливого решения палестинского вопроса, в том числе в усилия, направленные на преодоление последствий конфликта. Было также отмечено, что учреждение нашей страной представительского офиса в государстве Палестина (в городе Рамаллах) будет способствовать более тесному сотрудничеству в этом направлении. Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную поддержку палестинскому народу.

Было подчеркнуто, что происходящие в последнее время в регионе и в мире события, нынешняя нестабильность напрямую связаны с проблемой двойных стандартов в применении международного права, в связи с чем необходимы реформы международных организаций, в том числе в системе ООН.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан, будучи страной, которая на протяжении почти 30 лет страдала от военной оккупации Армении и конфликта, чувствует поддержку и солидарность Организации исламского сотрудничества (ОИС). Была выражена благодарность за справедливую позицию, проявленную во время конфликта, а также в постконфликтный период, когда азербайджанская сторона сталкивается с двойными стандартами ряда международных организаций.

До сведения участником саммита было доведено, что в результате локальных антитеррористических мероприятий, предпринятых 19-20 сентября текущего года после 44-дневной Отечественной войны, положившей конец незаконной оккупации наших территорий, в Карабахском регионе было прекращено присутствие армянских вооруженных сил, являющихся остатками периода оккупации, тем самым в регионе появились новые возможности для мира и реинтеграции.

По итогам мероприятия было принято совместное коммюнике.