Демократы начали кампанию по смещению проармянского сенатора Боба Менендеса

Демократ из Южного Джерси Энди Ким официально объявил о начале кампании по смещению проармянского, коррумпированного сенатора Боба Менендеса.

Как передает Day.Az, об это сообщает американское издание The Hill.

Ким был одним из первых демократов, призвавших Менендеса уйти в отставку в связи с обвинениями в коррупции, и на следующий день объявил о выдвижении своей кандидатуры на первичных выборах против него.

"Нельзя вести такую порочную политику, в которой люди ставят личные амбиции выше того, что полезно для страны. Суть в том, что нужно быть порядочным человеком, который относится к другим с уважением", - заявил демократ, преподносящий себя в качестве опытного и уравновешенного лидера, посвятившего жизнь государственной службе.

Отметим, что прежде чем баллотироваться в Конгресс, Энди Ким работал в Госдепе и в Совете по национальной безопасности в администрации Обамы.

"Я считаю, что Нью-Джерси как никогда нуждается в трудолюбивых, надежных лидерах, нацеленных на общее благо и на возвращение честности и цивилизованности в нашу политику. Мы больше не можем подвергать Сенат опасности и ставить нашу порядочность под угрозу", - подчеркивает демократ.

Напомним, что в сентябре Менендесу были предъявлены обвинения во взяточничестве, вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. Прокуроры утверждают, что Менендес и его жена Надин Арсланян приняли сотни тысяч долларов за помощь группе бизнесменов из Нью-Джерси.

В прошлом году в ходе обыска в доме сенатора от Нью-Джерси ФБР обнаружило почти полмиллиона долларов наличными, а также более 100 тыс. долл. в виде золотых слитков, предположительно переданных Менендесу и его жене бизнесменами.