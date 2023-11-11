Самоудовлетворение на общественных началах: Артур Арутюнян и афоризм Марка Твена

Автор: Акпер Гасанов

Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения. Этому афоризму Марка Твена с какой-то поразительной последовательностью не желают следовать в Армении. Причем, развеивают там сомнения насчет своей персоны политики и прочные публичные персоны самого разного уровня, статуса и амбиций.

Мы уже как-то не особо удивляемся, когда ахинею несут премьер-министр РА Никол Пашинян, глава МИД РА Арарат Мирзоян, глава Совбеза РА Армен Мирзоян или спикер армянского парламента Ален Симонян. Привычка свыше им дана, замена счастию она, как писал классик. Процесс озвучивания лжи, манипуляций и глупости со стороны представителей официального Еревана действительно заменяет им счастье удержания власти.

Их оппоненты, замечу, не только не далеко от них ушли, но и порой превосходят тех персонажей, что РА рулят, как водитель купивший права, но не изучивший правила дорожного движения. Что, собственно, вовсе не удивительно. Ведь общеизвестен интеллектуальный уровень, если в данном случае вообще можно использовать такое словосочетание, "карабахского клана". Его лидеры Роберт Кочарян и Серж Саргсян давно уже доказали справедливость афоризма великого американца.

Но, как оказалось, ровно тоже самое можно сказать и про тех мелких членов карабахской хунты, что остались на свободе и пытаются теперь придать себе что-то, хотя бы отдаленно похожее на важность. Такое усилие над собой предпринял, к примеру, Артур Арутюнян. Кто это? По сути - никто. Но до недавнего времени он самоудовлетворялся статусом "госминистра" в рядах карабахской хунты.

Той самой, все бывшие "руководители" которой, кроме Самвела Шахраманяна, доставлены в Баку и ждут справедливого суда над собой. Самвел же теперь путанно и не убедительно пытается оправдаться перед армянским обществом за то, что остался на свободе. Попутно, его таскают на допросы армянские правоохранительные органы. Тяжела и неказиста оказалась жизнь карабахского сепаратиста, который, как мы все прекрасно помним, в конце сентября подписал "указ" о прекращении существования никем не признанного самообразования. В нем говорилось о том, что до 1 января 2024 года будут распущены все учреждения карабахской хунты и организации, находившиеся в их подчинении.

"Представители армянского населения, в том числе покинувшие Нагорный Карабах, смогут сами принять решение о возможности остаться жить в регионе или вернуться в него после ознакомления с условиями "реинтеграции", предложенными Азербайджаном", - говорилось в бумаге, подписанной Самвелом.

Подписался под всем этим он вынужденно. Слишком уж быстро и блестяще была проведена азербайджанской армией контртеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе. Прошло полтора месяца с тех пор. И вот, мы слышим от Артура Арутюняна набор слов, тайный смысл которых понятен только ему самому. Он, вроде как решил напомнить о своем существовании. И ляпнул, что "руководители всех конституционных органов" карабахской хунты продолжают занимать свои должности.

О как! Мол, нашу песню не задушишь, не убьешь?! Не совсем так. Оказалось, что все те, о ком заявил Арутюнян, "работают" на общественных началах. Как грустно констатировал Артур, вся эта "группа в полосатых купальниках" не может реализовать какой-либо проект из-за отсутствия финансовых ресурсов. Остается им самоудовлетворятся иначе, демонстрируя друг другу свой никчемный статус.

Да, все эти персонажи могут называть себя как угодно, вплоть до министров космической промышленности само распустившейся хунты. Они могут даже голышом по улицам Еревана пройтись. На общественных началах и дабы приковать к себе внимание. Но все эти их забавы никак не повлияют на процессы, протекающие в регионе.

Азербайджан окончательно и бесповоротно восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, государственный флаг нашей страны реет над Ханкенди, там проведен Парад Победы с демонстрацией трофейной военной техники. Процесс восстановления всех освобожденных территорий также идет полным ходом. К примеру, в Лачине выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик.

В агропромышленном парке, созданном на территории поселка Зерти Лачинского района, планируется запустить около 50 заводов и предприятий. Стремительно возрождаются Шуша, Физули, Кельбаджар, Агдам, Гадрут. А карабахские армяне, перебравшиеся в РА, сейчас ходят с протянутой рукой и с непонятным статусом. Ну а их бывшие "руководители" делают заявления, слушая которые вспоминаешь указанный в начале статьи афоризм Марка Твена. Каждому, как говорится, свое.