Зангезурский коридор - стратегический проект, который даст мощный импульс мировой торговле.

Как передает Day.Az, об этом в интервью аналитико-информационному порталу "In Terris" заявил находящийся с визитом в Ватикане и Италии представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков.

"Фактически, это не только связующее звено, соединяющее Азербайджан и Армению или государства региона, но в то же время в более широком смысле это может стать альтернативным маршрутом Среднего коридора, который соединит Азию с Европой. По сути, это стратегический проект, который даст мощный толчок мировой торговле. Если Армении не нравится слово "коридор", можно использовать "переход", "дорога", "связь" и другие термины. Коридор - это чисто экономическая и транспортная концепция. Если Армения не выполнит свои обязательства в этом вопросе, у нас, по сути, есть альтернативный вариант. Так, в ближайшее время будет реализован проект, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой посредством железной и автомобильной дороги, проходящей через территорию Ирана. Что касается Армении, то она так и останется в тупике в регионе, и это будет выбор самих армян",- сказал он.