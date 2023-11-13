Армения напрасно возлагает надежды на старое французское вооружение

Результаты Второй Карабахской войны не устроили Францию, которая рассчитывала зайти на Южный Кавказ на плечах Армении. Теперь Париж пытается всеми средствами заручиться поддержкой Еревана. С этой целью и начались поставки французского вооружения. Однако армянской стороне не стоит обольщаться, поскольку переданное вооружение является устаревшим. Напрасно возлагать надежды на бронеавтомобили Bastion, которые даже на африканском континенте не смогли себя показать с хорошей стороны.

Об этом Day.Az сказал генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

По словам нашего собеседника, еще одной из причин такого поведения Франции является нежелание открытия Зангезурского коридора.

"Во Франции крайне негативно относятся к запуску Зангезурского коридора, поскольку это привело бы к нормализации отношений не только Армении и Азербайджана, но и Армении с Турцией. А это, в свою очередь, закрыло бы Франции дверь на Южный Кавказ. По той же причине Париж не заинтересован в подписании мирного соглашения, а хочет продолжения вялотекущего конфликта, который позволил бы ему вмешиваться в дела региона", - подчеркнул российский политолог.

Военный эксперт также добавил, что поддержка Францией Армении дискредитировала Париж как посредника в переговорах между Баку и Ереваном.

"Франция является дестабилизирующим фактором и Азербайджан совершенно справедливо отказывается на ее участие при урегулировании отношений с Арменией. Нельзя забывать, что Франция долгое время порабощала свои колонии, варварски эксплуатировала чужие территории и природные ресурсы. Поэтому неудивительно, что Париж поддерживает Ереван, который почти три десятилетия держал под оккупацией территории Азербайджана", - заключил Игорь Коротченко.

Напомним, 12 ноября в Сети распространились кадры, как французская военная техника направляется в Армению через Грузию. Отмечается, что в грузинском порту Поти были отгружены предназначенные для ВС Армении французские многоцелевые бронеавтомобили Bastion производства компании Acmat. Также были отправлены и комплектующие для Bastion - отправителем является француская компания ARQUUS.