В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне разгоняют фейк про "сожжение флага Израиля в Баку"

Day.Az представляет текст публикации:

Армянская пропаганда продолжает искать способы воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для того, чтобы разрушить отношения между Азербайджаном и Израилем - и клепают для этого нелепые фейки.

В Х (Твиттере) распространяется якобы свежее видео с сопроводительным текстом о том, что в Азербайджане активисты жгут флаги Израиля.

Этим кадрам - 10 лет, сняты они в поселке Нардаран, на них кучка религиозных радикалов устраивает провокацию. Ее авторы, как и в принципе все религиозные радикалы в Нардаране, получили наказание. С Нардараном вообще раз и навсегда разобрались. А армянам остается только копаться в архивах, выдавать выходку кучки преступников за "массовые антиизраильские акции".

Отношения между Баку и Тель-Авивом не раз и не два проходили проверку на прочность - и всегда одинаково успешно. Властям обеих стран хватает политической мудрости понимать, где провокаторы, а где - народы, их истинное отношение друг к другу.