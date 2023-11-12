Крах планов Армении и ее союзников: от чего спас Азербайджан Президент Ильхам Алиев?

Автор: Акпер Гасанов

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без оккупированных Россией территорий. Да, он пытается преподнести свои идеи в максимально "выгодном" для Украине виде. По мнению Расмуссена, исключение из состава ряда территорий Украины "снизит угрозу войны между Россией и НАТО".

Бывший генсек отрицает, что это приведет к заморозке войны. Он уверен, что статья №5 Устава НАТО удержит Россию от нападений и освободит силы Украины для отправки на линию фронта. "Чтобы сделать статью №5 надежной, необходимо дать России четкий сигнал, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом", - предложил он. И это - примитивная манипуляция.

Потому, что принятие той или иной страны в НАТО происходит при согласии всех членов Альянса. Мы же видим, что от мнения братской Турции зависит прием в Альянс Швеции и Финляндии. То же самое будет и с Украиной. Не Расмуссену решать, быть или не быть ей в НАТО. А вот Венгрия, Словакия или иная страна, входящая в Альянс, может воспрепятствовать принятию Украины в НАТО. И экс-генсек НАТО прекрасно обо всем этом знает.

Тут стоит напомнить, что Расмуссен не только экс-генсек НАТО, но и бывший министр доходов и налогов и бывший же премьер-министр Дании. И именно он был заместителем руководителя независимой руководящей группы латвийского банка PNB, известного также как Norvik Banka. А этот банк попал в жуткий скандал - оказалось, что руководство банка вело себя безответственно, заключало крупные сделки без залога, и в результате в активах банка образовались "пробелы" аж на 140 миллионов евро. Результатом стало банкротство и судебное разбирательство.

То есть, у Расмуссена давно уже подмоченная репутация. Поэтому и не удивительно, что он стал открытым лоббистом Армении. Руководство которой отвалило экс-генсеку НАТО шестизначную цифру в евро за визит в Армению и озвученные в его ходе анти-азербайджанские заявления. Кто и сколько сейчас заплатил Расмуссену за предложения, смысл которых сводится к отказу Украины от части ее территорий, мы рано или поздно узнаем.

Но то, что ровно такой же политики придерживались Россия, США и Франция, являвшиеся странами-членами Минской группы ОБСЕ, совершенно очевидный факт. Как мы помним, не было никаких санкций против Армении за оккупацию 20% территорий Азербайджана, за совершение огромного числа преступлений, включая этнические чистки, Геноцид в Ходжалы, разрушение наших городов, уничтожение объектов исторического и культурного наследия.

На тот факт, что РА игнорировала 4 резолюции ООН, в которых черным по белому было прописано требование о выводе незаконных армянских вооруженных территорий с оккупированных территорий нашей страны, также помнят в Азербайджане. Совершенно очевидно, что все три страны-члена МГ ОБСЕ и пытались добиться от официального Баку согласия на так называемое признание "статуса-кво". То есть, на отказ, как минимум, от части наших оккупированных территорий.

Азербайджан на это не согласился. Потому, что во главе нашей страны стояли такие блестящие стратеги и тактики большой политической игры, как Гейдар Алиев и Ильхам Алиев. Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основы экономически сильного, с военной точки зрения мощного и увеличивающего свой вес на мировой политической арене государства. А действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев блестяще воспользовался этим наследием, преумножил его, сделав Азербайджан государством-лидером Южного Кавказа.

Благодаря действующему главе государства Азербайджан оказался в состоянии за 44-дня преодолеть противодействие не только карабахской хунты и Армении, но и покровителей РА. Это была историческая победа над мировым армянством и самой концепцией мировых держав, пытавшихся склонить государство-жертву оккупации, а не государство-оккупант к уступкам. И блестяще реализованная, быстротечная контртеррористическая операция стала справедливым и окончательным итогом стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сейчас мы видим, как Армения, мировое армянство и ряд мировых держав отчаянно пытаются реабилитироваться за свое фиаско. Они всячески поддерживают лживые обвинения против Азербайджана, пытаются оказать на нашу страну дипломатическое и политическое давление. Все это - составляющие все той же циничной политики, суть которой состоит в поддержании всех возможных конфликтов не урегулированными, дабы иметь возможность давления на обе его стороны.

Это мы уже видели на примере поддержки со стороны МГ ОБСЕ Армении. Это же видит сейчас и Украина, которой все настойчивее предлагают отказаться от части ее территорий. Разница лишь в том, что Азербайджану удалось построить реально сильное, независимое государство, которое достигло всех своих целей, вопреки планам ведущих мировых держав. Именно поэтому мы уверенны в тщетности усилий РА, мирового армянства и их покровителей в вопросе политико-дипломатического "реванша" за военно-политическое фиаско перед нашей страной.