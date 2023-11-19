Децентрализация пропаганды: армяне делают ставку на инфовойну

Автор: Эмин Севдималиев

Военные доктрины ключевых геополитических центров включают в себя понятие "гибридных конфликтов", которые включают в себя как элементы классического воздействия, так и более неортодоксальные подходы. В числе второй категории находится и информационное воздействие, которое играет все более важную роль в современных конфликтах. Конечно, если говорить о конфликтах, то ключевыми элементами продолжат оставаться баланс сил между конфликтующими сторонами, а также возможные изменения в этом балансе. Но наряду с этим, конфликтующая сторона, игнорирующая информационную составляющую, потеряет значительное преимущество.

Подтверждение этой идеи можно найти в любом конфликте, включая ныне продолжающиеся. И важность информационной составляющей не обошла стороной и сложные взаимоотношения между Азербайджаном и Арменией. В силу ряда причин, включающих длительность конфликта, специфику и изменение баланса сил, которые мы могли наблюдать за последние 20 лет, информационная составляющая конфликта является интересной темой для анализа, которую многие специалисты не затронули. В частности, актуальность вопроса возросла за последнюю неделю из-за двух инцидентов, которые были похожи по своей сути.

Два инцидента, указанные выше, показали несколько интересных общих тенденций. Во-первых, для распространения дезинформации используются социальные сети. Социальные сети, в целом, не придерживаются каких-либо стандартов и не занимаются проверкой фактов, поэтому предлагают отличную платформу для распространения информации такого рода.

Еще одна причина, по которой социальные сети становятся важными игроками в "гибриднах конфликтах", заключается в том, что соцсети предлагают доступ к широкой аудитории. И в отличие от традиционных медиа, позволяет сохранить таким людям образ "независимых", "активистов" и т.д.

Вот что действительно интересно. Нестандартный подход к пропаганде, показывает несостоятельность армянской дипломатии. Этот вывод напрашивается из-за того, что два вышеупомянутых вброса ставят перед собой цель посеять раздор между Азербайджаном и его партнерами.

В целом, это является одной из сфер деятельности дипломатической службы. Представьте себе партию в шахматы, в которой фигуры на доске должны одновременно обеспечить защиту и создать необходимые условия для атаки. Примерно так и работает дипломатия. Долгое время дипломатическое ведомство Армении занимало пассивную позицию, что вылилось в отсутствие функционирующей дипломатии. В контексте отношений Азербайджана и Армении долгое время функцию МИДа Армении играла диаспора, которая продвигала интересы страны с помощью лобби.

В каком-то смысле вбросы в соцсетях являются продолжением или модификацией этой стратегии, так как армянская дипломатия продолжает оставаться слабо развитой и не в состоянии повлиять как-либо на отношения Азербайджана с его партнерами. В силу этого используются негативные новости из далекого прошлого, не имеющие никакого отношения к нынешним событиям. И эти новости "подгоняются" под необходимый контекст. Или же, конечно, можно придумать факты.

Использование негативных новостей не вызывает сюрпризов. Давно известно, что именно негативные новости, в политическом контексте, вызывают самый большой резонанс и провоцируют вспышку неприязни среди разных групп населения, как во внутринациональных, так и в международных конфликтах.

Таким образом, вывод заключается в следующем. Армянская пропаганда нацеленная против Азербайджана, приобретает еще одно направление. Помимо централизованной пропаганды, включающей в себя МИД, армянские СМИ и влиятельное лобби, пропаганда также становится и децентрализованной. Судя по тенденции, соцсети, в особенности Twitter, ныне известный как Х, становятся важным элементом армянской пропаганды. И это не должно удивлять, так как самая радикально настроенная по отношению к Азербайджану часть армян является диаспорой, которая весьма активна в социальных сетях.

Почему это важно знать читателям? Это важно из-за того, что децентрализованный подход к пропаганде позволяет сохранять конфликтную динамику между Азербайджаном и Арменией, что затрудняет выход к мирному соглашению.

И если вспомнить аргумент, согласно которому позиции армян фрагментированы, в частности о том, что диаспора и государство Армения могут иметь причины для различных подходов в отношении будущих отношений с Азербайджаном, то становится понятно, что такая децентрализованная пропаганда может являться одним из вариантов для предотвращения подписания мирного договора. Таким образом, как бы это парадоксально не звучало, антиазербайджанская пропаганды армян ударяет по интересам армян, живущих в самой Армении, так как она является еще одним пунктом, усложняющим и без того непростые отношения между странами.