https://news.day.az/politics/1613901.html Главы МИД ЕС обсудят мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией
Главы МИД ЕС обсудят мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией
Сегодня в столице Бельгии Брюсселе пройдет очередная встреча министров иностранных дел 27 стран Евросоюза, передает Day.Az.
На встрече дипломаты обсудят мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, а также палестино-израильский конфликт.
Другой основной темой станет конфликт в Украине и все связанные с ним вопросы, включая финансовую и военную помощь.
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