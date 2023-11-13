Главы МИД ЕС обсудят мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией

Сегодня в столице Бельгии Брюсселе пройдет очередная встреча министров иностранных дел 27 стран Евросоюза, передает Day.Az.

На встрече дипломаты обсудят мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, а также палестино-израильский конфликт.

Другой основной темой станет конфликт в Украине и все связанные с ним вопросы, включая финансовую и военную помощь.