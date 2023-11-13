https://news.day.az/politics/1613950.html Посольство Великобритании в Азербайджане почтило память павших в мировых войнах
Посольство Великобритании в Азербайджане почтило память павших в мировых войнах
Посольство Великобритании в Азербайджане отметило Памятное воскресенье (Remembrance Sunday) - день поминовения всех павших во время двух мировых войн и последующих конфликтов.
Как передает Day.Az, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал на своей странице в соцсети Х.
"Каждый год мы отмечаем этот день, чтобы почтить память всех погибших или раненых в результате конфликтов и войн. Британская община в Баку, представители дипмиссий и Министерства обороны приняли участие в церемонии возложения венков и почтили память погибших двумя минутами молчания", - написал дипломат.
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