Азербайджан - один из основных путей на Запад для Казахстана

В настоящее время Организация экономического сотрудничества (ОЭС) переживает период наивысшего развития. Она была создана в 1985 году тремя странами - Турцией, Пакистаном и Ираном. ОЭС является преемницей организации регионального сотрудничества и развития, действовавшей в 1964-1979 годах. В 1992 году с включением еще 7 стран - Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана - число членов ОЭС достигло 10. Не исключено, что в ближайшем будущем членами организации станут новые страны.

Об этом Day.Az сказал председатель казахстанской Экологической партии "Байтақ", бывший член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан Азаматхан Амиртай.

По словам нашего собеседника, Казахстан и Азербайджан активно взаимодействуют в процессах экономической либерализации в рамках ОЭС.

"Казахстан и Азербайджан - две державы с сильной экономикой и активной внешней политикой в Центральной Азии и на Южном Кавказе, соответственно. Обе страны с момента обретения независимости претерпели динамичное и всестороннее развитие. Сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном успешно продолжается на двустороннем и многостороннем уровне. Азербайджан был одним из первых государств, поддержавших деятельность Казахстана, направленную на содействие миру, безопасности и экономическому сотрудничеству в регионе. Между двумя странами подписана Декларация об углублении стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений", - напомнил он.

По его словам, ввиду неопределенной геополитической ситуации Казахстан заинтересован в диверсификации своих транспортно-логистических связей и Азербайджан является одним из ключевых партнеров в западном направлении.

"Азербайджан является "окном в Европу" для Казахстана. За короткий период времени Азербайджан добился мощного экономического развития и сегодня является инициатором и ведущим участником крупных транснациональных проектов. В Карабахе проводятся масштабные реконструкционные работы, возводятся новые населенные пункты. Ряд казахстанских предпринимателей уже выразил желание участвовать в восстановлении Карабаха. В частности, Казахстан может поделиться опытом в сфере возобновляемых источников энергии и информационных технологий. Братский народ не будет оставаться в стороне в этом вопросе", - подытожил Азаматхан Амиртай.

Абдул Керимханов