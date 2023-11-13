Армяне даааа – чего мы не знали о Наполеоне и Пушкине

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как раз сегодня армянский блогер Ишхан Вердян выложил в Телеграме анекдот об особенностях армянской пропаганды.

"- Бэримор, кто это там шумит за окном?

- Армяне, сэр!

- И чего они требуют?

- Они требуют, чтобы Алиев не нападал на Армению.

- А разве Алиев собирается нападать на Армению?

- Нет, сэр!

- Тогда чего они шумят?

- Армяне, сэр!"

Именно так - "армяне, сэр" - можно отреагировать на нижеследующий ролик. А лучше даже не так, а по-нашему, по-бакински красноречиво произнести: "армяне даааа". Потому что многословие тут будет неуместно. Единственное, о чем приходится сожалеть - что во всем этом безобразии задействовано молодое поколение. Если у нынешних 20-30-летних так, пардон, повернуты мозги, то действительно, остается только покрутить пальцем у виска и вздохнуть: армяне даааа.