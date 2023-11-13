В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Франция "сбагрила" Армении бронемашины, которые Украина отвергла из-за слабой брони.

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"Выяснилось, что Франция реально сбагрила Армении ржавый хлам вместо бронетехники - и это подтверждает Украина, власти которой ранее отказались от этих же бронемашин.

Отправленные Францией в Армению бронемашины Bastion отвергли в Украине из-за их слабой защищенности, сообщает издание Ouest France.

"Эти... транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет", - говорится в сообщении издания.

Еще в 2022 году издание Tribune в 2022 году сообщало, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion. Ouest France отмечает, что Bastion вместо Украины отправились в Армению".