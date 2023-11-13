Армения продолжает загрязнять реку Араз промышленными отходами

В последние дни в социальных сетях распространяются кадры, свидетельствующие о продолжающемся экологическом терроре со стороны Армении, сбросившей в реку Араз промышленные отходы, содержащие химические вещества. Согласно данным, эти кадры сделаны в Сюникской области.

Об этом в понедельник сказала Trend председатель Общественного объединения экологического просвещения и мониторинга Гамза Юсубова, передает Day.Az.

"Какие-либо международные стандарты в горнодобывающей промышленности Армении не соблюдаются. В результате этого наносится ущерб окружающей среде. Отходы объектов горнодобывающей промышленности сбрасываются в водоемы без проведения какой-либо очистки. Вода реки Араз используется в нашей стране в основном в оросительных целях. Отходы, сбрасываемые в реку, наносят серьезный ущерб не только речной флоре и фауне, но и фермерским хозяйствам", - сказала она.

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