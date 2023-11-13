Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Марокко

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Марокко Нассером Буритой.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана.

Встреча состоялась в рамках официального визита Джейхуна Байрамова в город Рабат.