https://news.day.az/politics/1614118.html Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Марокко
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Марокко
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Марокко Нассером Буритой.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана.
Встреча состоялась в рамках официального визита Джейхуна Байрамова в город Рабат.
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