Предпринимаемые ОБСЕ ПА меры не должны превращаться в рупор лживой армянской пропаганды против Азербайджана

В состоявшейся сегодня беседе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подвергла критике двойные стандарты, наблюдаемые в отношении нашей страны. Эти стандарты, очевидные и за почти 30 лет оккупации Арменией азербайджанских земель, и в период с освобождения Азербайджаном своих территорий, совершенно неприемлемы, подчеркнула Гафарова, передает Day.Az.

Азербайджан - главная сторона, заинтересованная в безопасном и стабильном будущем Южного Кавказа, и остаётся приверженным региональной мирной повестке, в то время как Армения, к сожалению, не только не прилагает усилий для достижения мира, но и старается ввести международную общественность в заблуждение лживыми и беспочвенными обвинениями, отметила спикер Милли Меджлиса.

Армения продолжает использовать любые возможности и площадки для своей кампании очернения Азербайджана, и некоторые международные организации поддерживают армянские измышления, с сожалением заметила Сахиба Гафарова. Как она подчеркнула, упрёки армянской стороны в якобы проводимой Азербайджаном "этнической чистке" безосновательны и лживы. Следует предотвращать любую попытку искажения реальной ситуации, продолжения ненависти и вражды; важно воздерживаться от односторонних действий и заявлений, могущих осложнить положение. В этом смысле, заметила председатель Милли Меджлиса, необходимо сделать так, чтобы предпринимаемые ПА ОБСЕ меры не становились рупором лживой пропаганды Армении против Азербайджана.