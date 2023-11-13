https://news.day.az/politics/1614122.html Али Асадов подписал постановление в связи с Сарсангским и Суговушанским водохранилищами
Али Асадов подписал постановление в связи с Сарсангским и Суговушанским водохранилищами
Внесены изменения в "Перечень объектов важного значения и жизнеобеспечения, подлежащих охране в Азербайджанской Республике".
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает в понедельник Day.Az.
Согласно постановлению, в данный перечень включены Сарсангское водохранилище (Тертерский, Кяльбаджарский районы) и Суговушанское водохранилище (Тертерский район).
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