Али Асадов подписал постановление в связи с Сарсангским и Суговушанским водохранилищами

Внесены изменения в "Перечень объектов важного значения и жизнеобеспечения, подлежащих охране в Азербайджанской Республике".

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно постановлению, в данный перечень включены Сарсангское водохранилище (Тертерский, Кяльбаджарский районы) и Суговушанское водохранилище (Тертерский район).