https://news.day.az/politics/1614139.html ЕС призывает к продолжению переговоров между Азербайджаном и Арменией
ЕС призывает к продолжению переговоров между Азербайджаном и Арменией
Призываем к продолжению переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам состоявшегося сегодня заседания Совета по иностранным делам.
Боррель призвал стороны продолжить работу, начатую президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Необходимо, чтобы между Азербайджаном и Арменией был заключен мирный договор, и мы готовы продолжать наращивать наше посредничество", - добавил он.
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