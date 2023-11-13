ЕС призывает к продолжению переговоров между Азербайджаном и Арменией

Призываем к продолжению переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам состоявшегося сегодня заседания Совета по иностранным делам.

Боррель призвал стороны продолжить работу, начатую президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Необходимо, чтобы между Азербайджаном и Арменией был заключен мирный договор, и мы готовы продолжать наращивать наше посредничество", - добавил он.