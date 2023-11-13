Азербайджан и Марокко обсудили сотрудничество в сфере торговли и инвестиций

13 ноября министр иностранных дел Азербайджана, сопредседатель совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Марокко Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Марокко встретился с министром иностранных дел, сотрудничества с Африкой и марокканцами за рубежом, сопредседателем комиссии с марокканской стороны Нассером Буритой.

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча один на один между министром Джейхуном Байрамовым и министром Нассером Буритой продолжилась с участием делегаций с обеих сторон.

Затем состоялось 2-е заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству с участием должностных лиц соответствующих государственных учреждений Азербайджана и Марокко. Прошел обмен мнениями по двусторонним и многосторонним отношениям сотрудничества между Азербайджаном и Марокко, а также региональным вопросам. В ходе заседания комиссии говорилось также о визите великого лидера Гейдара Алиева в Марокко в 1994 году. Была отмечена важность и роль этого и других взаимных визитов на высоком уровне с точки зрения развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Марокко, подчеркнута важность существующего механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел. С удовлетворением была отмечена поддержка Азербайджаном и Марокко суверенитета и территориальной целостности друг друга, подчеркнута важность продолжения связей сторон в рамках таких многосторонних платформ, как ООН, ОИС и ДН.

На встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества с Марокко в сфере экономики, торговли и инвестиций, в связи с чем отмечена важность организации заседаний комиссии на регулярной основе и проведения в рамках указанных встреч бизнес-форумов с участием бизнесменов двух стран. Была подчеркнута важность ускорения внутригосударственных процедур для скорейшего вступления в силу соответствующих двусторонних документов, которые послужат правовой основой экономического сотрудничества. Был обсужден потенциал сотрудничества в сфере строительства инфраструктуры, а также выражено общее мнение, что обмен опытом в сфере международных портов внесет дополнительный вклад в двустороннюю повестку дня. Был обсужден существующий аграрный потенциал на освобожденных территориях Азербайджана, состоялся обмен мнениями о возможном азербайджано-марокканском партнерстве в области создания и управления фермерскими хозяйствами на этих территориях. Было подчеркнуто, что развитие сотрудничества между Азербайджаном и Марокко в сферах туризма, культуры, образования может сблизить народы двух стран и способствовать углублению межгосударственных отношений.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о факторах, обусловивших антитеррористические мероприятия локального характера, осуществленные нашей страной в течение 24 часов, в частности об угрозе, исходившей от формирований вооруженных сил Армении, которые, вопреки обязательствам, не были выведены с территорий Азербайджана, а также о текущей региональной ситуации и планах Азербайджана по обеспечению мира и стабильности в регионе. Было отмечено продвижение Азербайджаном нормализации отношений с Арменией, а также то, что клеветническая кампания Армении против нашей страны не служит установлению мира. В то же время министр проинформировал о минной угрозе со стороны Армении.

Также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В завершение были подписаны азербайджано-марокканские двусторонние документы, в том числе в сфере энергетики, логистики, экологии, а также протокол 2-го заседания комиссии.

Далее на брифинге министры выступили с заявлениями по итогам встреч.