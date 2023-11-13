Парижские крысы и карабахская хунта: о ком печется Анн Идальго?

Автор: Акпер Гасанов

Не только бумага, но и соцсети, все стерпят. Любую глупость, нелепицу, абсурд. Вот, к примеру, сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), член бюро АРФ Дашнакцутюн Мурад Папазян в своем микроблоге в соцсети "Х" написал, что вместе с мэром Парижа Анн Идальго он потребовал освобождения "55 армянских политзаключенных, удерживаемых в Азербайджане".

Начнем с того, что запись Папазяна поразительно напоминает радостный клич галантерейщика Бонасье, которому кардинал Ришелье отвел роль соглядатая.

"Дно мое слово спасло Францию! Галантерейщик и кардинал - это сила!", - радостно восклицал литературный рогоносец. Присовокупив свое имя к имени мэра Парижа, такие же эмоции, надо полагать, испытывает дашнак Папазян.

Он, судя по всему, искренне считает, что одно его слово способно на что-то сподвигнуть мэра Парижа. О том, что в реальности это французская сторона банально и за дорого использует армян, Папазян не задумывается. Впрочем, это его проблема. Реальность же такова, что Анн Идальго всего лишь решает свои политические, а возможно и финансовые проблемы, с помощью языка возбуждая армянских "реваншистов".

Тут стоит отметить, что в конференции, на которой было сделано это нелепое и бесполезное заявление, принял участие также бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо.

Да, тот самый персонаж, который с недавних пор стал украшением любого армянского стола, и которого, говоря словами известной песни, "как рыбу к пиву подают". Согласие Окампо жить в подобном статусе доказывает, что есть люди, готовые торговать всем, включая мораль и нравственность.

Кстати, нет ничего удивительного в позиции Идальго и Окампо. Они ведь на прошлой неделе имели встречу.

"Азербайджан виновен в аресте бывших должностных лиц Карабаха и уничтожении армянского наследия на этой территории", - написала мэр Парижа в соцсети "Х" по итогам того рандеву.

Как видим, она лепечет что-то про армянское наследие на освобожденной территории Азербайджана.

Детализации не было. Но если она печется о памятнике дашнаку, а потом большевику Степану Шаумяну, то Азербайджан готов его передать мэру Парижа. Посмотрим, как она водрузит его в центре французской столицы.

Что до "должностных лиц Карабаха" по версии Анн Идальго, которых Папазян уже облачил в тогу "политзаключенных", то тут следует уточнить, что дашнак, экс-прокурор МУС и мэр Парижа имеют в виду лидеров карабахской хунты, преступления которых столь велики и очевидны, что защитить их будет не в силах группа лучших адвокатов мира. На суде в Баку весь мир услышит обо всем, в чем обвиняются эти персонажи, руки которых в локоть в крови азербайджанского и армянского народов.

Да, армянский блогер Роман Багдасарян регулярно и подробно рассказывает о преступлениях Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Рубена Варданяна. Он сообщает о масштабах их коррумпированности и подчеркивает, что рядом с указанными персонажами должен был бы сидеть и Виталий Баласанян, каким-то "чудом" убежавший из Ханкенди.

Странная, мягко говоря, получается ситуация. Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, экс-председатель МУС и мэр Парижа называют "узниками совести" тех, кого в самой Армении открыто именуют преступниками, коррупционерами и убийцами. Получается, что Анн Идальго и Окампо пытаются быть едва ли не большими армянами, чем католикос Гарегин Второй.

Они дошли до стой шокирующей черты аморализма, что призывают освободить тех, кто виновен в убийствах мирных азербайджанцев, в грабеже азербайджанских природных ресурсов, в финансировании незаконных вооруженных формирований, в терроризме и сепаратизме. Да, мы уже видели с их стороны шокирующие примеры безнравственности, но тут они умудрились переплюнуть самих себя.

Что тут сказать? Остается вспомнить о том, что минувшим летом мэрия французской столицы создала комитет по изучению вопроса о совместном проживании с паразитами. Да, после многих лет не особо успешной борьбы с крысами, мэрия Парижа заявила, что намерена применить другой подход и попытаться достичь более мирного сосуществования с грызунами. Осталось теперь услышать мнение парижских крыс по поводу лидеров карабахской хунты. При этом уже очевидно, что Анн Идальго ошибается. Если ей и парижанам комфортно живется с крысами, это еще не значит, что лидерам карабахской хунты нужно простить всех их преступления. Так что, убежден, будет правильнее, если каждый будет заниматься своим делом. Анн Идальго - выработкой способов совместного сосуществования с крысами, а азербайджанский суд - следствием над бывшими лидерами карабахской хунты.