Заготовленные вопросы и дешевая пропаганда

Автор: Мехти Ахмедзаде

Французская пресса продолжает свои жалкие попытки очернить Азербайджан перед мировым сообществом. После отвратительной формы пропаганды, где France24 арменизировал фотографию AFP, где были показаны боль и страдания азербайджанского народа, одноименный телеканал пригласил в свой эфир Ричарда Гирагосяна - основателя и директор "независимой", как она себя позиционирует, аналитической организации "Центр региональных исследований".

В эфире, где ведущая задавала заранее подготовленные вопросы, на которое Гирагосян дал вызубренные ответы, направленные против нашей страны, провокаторы нагло лгали о том, что Азербайджан якобы начал эскалацию в регионе, ведет политику агрессии, применил силу, да и вообще нарушает демократические нормы.

Еще Гирагосян поплакал крокодильими слезами, мол почему "мировое сообщество бросило Армению". По его словам, мир должен был сделать больше и надавить на Азербайджан. При этом агент армянской диаспоры успел похвалить Францию (ну еще бы), ЕС и так называемую "мониторинговую миссию", которая на самом деле является не гражданской, а военной. Глубоко боясь за территориальную целостность Армении, он призвал мир ввести санкции против Азербайджана, наябедничал, что Баку давит на Ереван, а ВС Азербайджана якобы до сих пор оккупируют армянские земли.

Суммируя весь высказанный бред, Гирагосян посоветовал Евросоюзу не покупать азербайджанский газ, а после получив от кивающей на любую армянскую сказку ведущей очередной заготовленный вопрос, запел старую песенку о "гуманитарной катастрофе" и плачевном состоянии уехавших из Карабаха армян.

Смешно было наблюдать и за тем, как Гирагосян пытался доказать, что добровольно покинувшие территорию Азербайджана являются каким-то иным сортом армян, отдельным "народом". Мол, паспорта у них даже если те же самые синие, армянские, они не являются гражданами Армении. Да и вообще, у них своя культура, свой язык.

То есть армяне вроде бы армяне, но и не армяне. "У них своя культура, свой язык", - абсурдно утверждал он, рассказывая о том, как Карабах якобы является исконно армянской землей.

Наговорил бреда Гирагосян, конечно же, много, ведь отрабатывая армяно-французский заказ, он везде пытался приукрасить.

А что было по факту?

Все просто - война 2020-го года была не агрессией, а освободительной войной, ведь, несмотря на все попытки Азербайджана в течение 30 лет решить конфликт дипломатическим путем, Ереван своими провокациями довел все до точки невозврата и чаша терпения Баку переполнилась. Далее последовали предложения с азербайджанской стороны о мире, признании территоральных целостностей, плане реинтеграции армянского меньшинства. При этом, согласно трехстороннему заявлению, армянские военные должны были покинуть нашу территорию, но Армения 3 года игнорировала достигнутое соглашение, устраивала теракты, в результате чего пришлось провести антитеррористические мероприятия, по итогам которых армяне сами, добровольно покинули территорию Азербайджана, собрав свои вещички.

Никто давление на них не оказывал, никто не выгонял, в спину не стрелял, как это делали армянские боевики во время Первой карабахской. Армяне сами сделали выбор уехать, что не является "этнической чисткой".

Очевидно, что заранее подготовив проармянские вопросы этого постановочного эфира и пригласив Гирагосяна, Франция пытается возложить ответственность за те события на Азербайджан, хотя все факты указывают на то, что войну спровоцировала непосредственно Армения. Иначе ведущая, если она считает себя объективной журналисткой, задала бы этому "эксперту" и неудобные вопросы. Но такого, как ни странно, не произошло. В общем, спектакли продолжаются. Сестры, как они любят себя называть, Франция и Армения, отчаянно пытаются сделать все возможное, чтобы мир ввел санкции против Азербайджана и поддержал армянство, но все тщетно, ибо правда всегда была на стороне нашей страны. Хоть из кожи вон вылезайте со своей дешевой, лживой пропагандой. Собаки лают, караван идет.