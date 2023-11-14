Ереван определился: к Европе передом, к России задом

Автор: Мехти Ахмедзаде

Интеграция Армении в ЕС назло России идет полным ходом. Даже успели принять декларацию.

Все произошло в ходе форума "Стратегическое будущее Армении: Армения-Европа", который состоялся 9-10 ноября в Брюсселе. В мероприятии принимал участие секретарь Совбеза РА Армен Григорян.

В тексте декларации отмечается, участники форума объявляют стратегической перспективой интеграцию Армении в Европу. О какой перспективе, учитывая бездарность соседней нам страны для Запада, непонятно, но стороны планируют поддерживать, помимо всесторонней интеграции, еще двусторонний и взаимовыгодный обмен, а также намереваются развивать ведущие инновационные технологий. Будет произведен обмен бизнес-культурой, опытом и навыками, выход армянских производителей на европейские рынки и расширение притока европейских инвестиций в Армению.

Напомним, что РА целиком и полностью зависит от России и подачек Москвы, и данный шаг непременно нацелен на то, чтобы снизить эту зависимость, обещая Еревану богатства, которые не дадут в Кремле.

Особенно все подпитывается тем, что в документе также содержится требование к властям Армении выйти из состава ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и продолжить отношения с Россией исключительно в двустороннем формате.

"В сфере безопасности путь Армении - евроатлантическая интеграция, развитие двусторонней или многосторонней всеобъемлющей безопасности и военного сотрудничества со странами НАТО, а также с Индией. В связи с этим мы приветствуем уже налаженное сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности с Францией, Германией, Нидерландами, Литвой, Чехией, а также с другими странами, исповедующими демократические ценности, включая Индию, Южную Корею, Японию и др.", - говорится в декларации.

На этом фоне армянский премьер Никол Пашинян уже начал выдавливать из страны российский бизнес, поворачиваясь спиной к Кремлю. Недавно, кстати, Пашинян на закрытой встрече с участием экспертов и представителей некоторых информационных платформ и пропагандистских СМИ заявил о смене внешнеполитического вектора, отметив, что больше не будет участвовать в работе ОДКБ, а также СНГ. В данный момент Ереван ищет замену этим структурам, ведь есть много интересных обещаний со стороны западных партнеров по различным направлениям. А Москва уже неинтересна.

Впрочем, это далеко не первые и не последние шаги армянского правительства. Сейчас основная внутренняя идея пашиняновской стратегии в отношении ОДКБ и России состоит в том, что нужно воспитать армянское общество в ненависти к России. И результаты собственной политики объявить результатами российского предательства. Хотя в действительности Пашинян и его команда несут полную ответственность за ту катастрофу, которая постигла Армению в 2020 году и продолжает постигать ныне. Пашинян на это работает, но ему все равно, потому что он полностью зависит от внешних сил.

Таким образом, последние действия армянского руководства демонстрируют, что сохраняется в силе прежняя концепция работы администрации Пашиняна. Суть ее такова: интересы Армении ничто, их можно приносить в жертву, главное нанести как можно больший ущерб России в той или иной области. Остается лишь ждать, когда РФ сама разберется с РА. В армяно-российских интересах присутствует изъян - это перманентное предательство армянами российских интересов. Причем этот фактор является постоянно присутствующим в этих отношениях.