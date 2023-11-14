В Вене прошел II Форум выпускников Университета АДА

11 ноября 2023 года в Вене состоялся II Форум выпускников Университета АДА.

Как сообщает во вторник Day.Az, в этом году на встрече присутствовали 105 выпускников Университета АДА из 28 европейских стран.

На форуме обсуждалась будущая стратегия Университета АДА, новые перспективы в регионе Южного Кавказа, строительные работы в Карабахе и многое другое. Выпускники, разделившись на 10 групп, провели дискуссии на соответствующие темы, представили результаты дискуссии и озвучили свои предложения относительно будущего развития Азербайджана.

Напомним, что I Форум выпускников Университета АДА прошел в прошлом году в Будапеште.