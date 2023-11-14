Автор: Байрам Эльшадов

Лондон. Ранее туманное утро. Некий джентльмен отжимается на улице. Проходящий мимо полицейский вежливо замечает:

- Простите, сэр, но мне кажется, Ваша дама уже ушла.

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Намедни министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поехал в Лондон на поклон. Во время встречи с министром по делам Европы Соединенного Королевства Лео Докерти глава МИД Армении с приподнятым настроением расхваливал армяно-британские отношения, дабы расположить к себе собеседника. Однако сладкие речи Мирзояна не совсем впечатлили Докерти, судя по отсутствию каких-либо эмоций. Понимает британский министр, какую головную боль можно получить от таких отношений. Вежливость - национальная черта британского характера, поэтому Докерти пришлось стоять и до конца выслушивать всю ересь, которую изрекал его армянский гость.

Когда собеседники начали обсуждать вопросы безопасности на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, Мирзоян тут же вбросил тему так называемого "Перекрестка мира", который предполагает строительство железной и автомобильной дорог из Ирана в Армению, а оттуда к черноморским портам Грузии. Тем самым глава МИД Армении выставил себя на посмешище в глазах британского министра, поскольку Великобритания считает Иран главной угрозой и Лондон никак не будет заинтересован в проектах с участием иранской стороны.

Как и ожидалось, армянский дипломат ни слова не упомянул о Зангезурском коридоре, который как раз-таки и является условием для нормализации отношений между Баку и Ереваном. Более того, сама Великобритания проявляет высокий интерес к Зангезурскому коридору, поскольку через него легче транспортировать энергоносители в обход территории России и Ирана. Так что сравнение ожидаемых выгод двух проектов для Великобритании будет явно не в пользу армянского "Перекрестка мира".

Основательно подпортив себе настроение, Мирзоян направился на церемонию открытия нового здания посольства Армении в Великобритании, на которой от имени правительства Великобритании присутствовал государственный министр бизнеса и торговли Тимоти Минто. Глава МИД Армении клялся в верности своему новоиспеченному хозяину, обещая ему совместно противостоять современным вызовам и угрозам. Понятное дело, что речь идет о России и Иране, с которыми у Великобритании практически нет отношений.

Суть тезисов Мирзояна понятна - он выполняет поручения шефа (Никола Пашиняна), который окончательно уводит Армению от России в сторону Запада. Но почему Великобритания да и другие европейские страны верят в искренность намерений армянского правительства? Ведь буквально год назад тот же Пашинян бросался в объятия президента Ирана и заверял президента России о неизменности союзнических отношений. Придет время, когда Армения поступит со странами Запада так же, как дама в начале этого рассказа. Она просто уйдет в другом направлении. А Европе пора бы вспомнить - "предавший раз, предаст и дважды".