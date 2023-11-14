Запад пытается дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе

Дестабилизация и создание сферы влияния в регионе - классический инструмент внешней политики западных государств.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend во вторник декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

По его словам, Запад всегда проводит эту политику в каждом регионе, где хочет создать сферу влияния.

"Он проводил эту политику во многих регионах или странах - на Ближнем Востоке, в Афганистане, Украине. Интересно то, что когда проблема углубляется или переходит в конфликт, Запад предпочитает оставлять соответствующий регион или страну наедине со своими проблемами и наблюдать издалека. В очень немногих случаях обеспечивает слабую поддержку. На этот раз тот же Запад действует через Армению, чтобы дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе. Запад пытается усилить свое влияние в регионе. Таким образом, он, в частности, нацелен контролировать Азербайджан, обладающий большими энергетическими запасами в регионе, а в целом охватить в целом тюркский мир, Иран, Россию, Китай. Армения готова стать игрушкой в этой опасной игре Запада. Однако, если взглянуть на региональную и глобальную конъюнктуру, фактом остается то, что Запад, не имеющий достаточной инфраструктуры, не сможет добиться успеха в этой затеянной им игре. Любой проект сегодня, который игнорирует факторы России, Турции и Азербайджана в регионе, не может быть успешным", - сказал Юдже.