Али Нагиев призвал ОБСЕ оказать давление на Армению для предоставления ею точных карт минных полей
Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев призвал ОБСЕ оказать давление на Армению, чтобы она предоставила точные карты минных полей.
Как сообщает Day.Az, об этом он сказал 14 ноября на встрече с делегацией во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауман.
Али Нагиев отметил, что азербайджанское государство проводит широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных от армянской оккупации землях, и непредоставление азербайджанской стороне карт минных полей или неточное указание местонахождения мин серьезно препятствуют быстрому осуществлению этого процесса.
Он добавил, что число жертв армянского минного террора с каждым днем растет, и ОБСЕ и другим международным организациям необходимо оказать давление на Армению, чтобы она предоставила точные карты минных полей.
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