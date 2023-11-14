Эммануэль Макрон - символ провалов Франции: Ближний Восток, Африка, Южный Кавказ

Автор: Акпер Гасанов

Это громкая сенсация, но логически вытекающая из действий президента Франции Эммануэля Макрона. Французские послы на Ближнем Востоке и в некоторых странах Магриба выразили сожаление по поводу предвзятости президента Эммануэля Макрона в пользу Израиля в конфликте между Израилем и ХАМАС. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Около десяти послов подписали меморандум, который, по словам французской газеты Le Figaro, можно считать "дипломатическим восстанием". Этот документ был направлен в МИД Франции и затем в Елисейский дворец. Газета отмечает, что "шаг является беспрецедентным жестом в современной истории французской дипломатии в арабском мире".

В меморандуме послы отмечают, что позиция Франции по поддержке Израиля с самого начала встречает сопротивление на Ближнем Востоке и идет вразрез с политической линии Франции, которая исторически характеризуется балансом между израильтянами и палестинцами. Послы считают, что поддержка Макрона Израилю представляет собой отход от исторически сбалансированной позиции Парижа в отношении конфликта.

Эта история интересна со всех точек зрения. По сути, имеет место очевидный факт признания французскими же действующими дипломатами того, что внешнеполитические ориентиры, выбранные официальным Парижем, ошибочны. И тут вопросы возникают не только к Макрону, но и к главе МИД Франции Катрин Колонна. Ведь, как ни крути, такой демарш послов поднимает вопрос о целесообразности ее дальнейшего нахождения на своем посту.

Тем более, что очевидным является провал африканской политики действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Напомню, что 26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

Но это было еще не все. В поддержку мятежников выступили власти Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в Нигере и Габоне имели место восстания против нового колониализма Франции. В этих странах потребовали прекращения отношений с Францией и даже высылки посла этой страны. Самое забавное, что все та же глава МИД Франции Катрин Колонна официально признала, что в Африке давно завершилась эпоха колониализма и началась антифранцузская народная волна.

При этом, признавать своей личной вины в случившемся или вины президента Макрона, она не стала. Хотя именно действующий президент Франции стал несколько лет назад автором поистине аморального заявления. Посетив, теперь уже свободный и независимый Алжир, некогда бывший французской колонией, Макрон заявил, что это надо еще проверить, существовали ли алжирцы как нация до того, как он стал французской колонией.

Вот так делая шокирующие, циничные и аморальные заявления Макрон привел Францию к череде провалов на внешнеполитической арене. Неизбежен крах планов официального Парижа и на Южном Кавказе. Причина все та же- отказ Франции от политики баланса. Да, эта страна всегда симпатизировала Армении, что связано было, помимо всего прочего, сильным влиянием армянской диаспоры и армянского лобби во Франции.

Но при этом только в период президентства Макрона мы увидели столь откровенный крен в пользу страны-оккупанта. Дошло до абсурда- Макрон на полном серьезе заявляет, что борется за интересы РА лучше и отчаяннее, чем Никол Пашинян. При этом, дело не только в словах президента Франции. Мы видим и то, что эта страна оказывает еще и военную поддержку Армении.

В частности, речь идет о поставке Bastion в Армению. Да, тут не обошлось без нюансов, о которых уже написало французское издание Ouest France. "Первая подтвержденная поставка касается легких бронемашин типа Bastion производства производителя техники Arquus. Bastion может нести боевую группу из восьми солдат, обеспечивая защиту от огня стрелкового оружия и мин. Эти 12,5-тонные транспортеры изначально предназначались для Украины, но в Киеве посчитали их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет", подчеркивает издание.

Есть и большое число комментариев различных военных экспертов, в том числе и армянских, которые в один голос утверждают, что продаваемое Францией оружие не спасет РА. Кроме того, Азербайджан тоже не дремлет. Так, в рамках нового соглашения между министерствами обороны Израиля и Азербайджана государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) обязуется поставить Баку системы противоракетной обороны "Барак-8" на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.

Безусловно, Азербайджан действует в полном соответствии с поговоркой: "Хочешь мира- готовься к войне". Но все это никак не отменяет того очевидного факта, что ставка Франции вновь окажется проигрышной. Официальный Париж, проводя ошибочную внешнеполитическую линию, решил продвигать свои интересы за счет государства-лузера Южного Кавказа. И теперь весь вопрос лишь в том, когда эту очевидную ошибку признают в самой Франции, где ряд дипломатов уже открыто выступают против провальной политики Эммануэля Макрона.