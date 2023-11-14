Работа по строительству Зангезурского коридора продолжается и поддерживается как проект мира в регионе.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"В особенности для улучшения связей между Востоком и Западом железнодорожное сообщение Центрального коридора было обеспечено железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс. Кроме того, продолжаются работы по строительству Зангезурского коридора, который напрямую соединит Каспийское море с Турцией. Зангезурский коридор поддерживается как проект мира в регионе", - добавил турецкий министр.

Уралоглу также отметил, что благодаря проекту "Пути развития" будет создана связь между Европой и Азией посредством Персидского залива.