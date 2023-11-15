Деградация европейских лидеров: "Старый Свет" ожидают тяжелые времена

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В последнее время частенько наблюдались попытки Франции и Германии проникнуть в регионы, находящиеся за пределами Европы. Например, Франция, вытесненная из своих колоний в Африке, пытается укрепиться на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Официальный Париж, налаживающий тесные отношения с Арменией и Грузией, вооружает Ереван. Ярким примером также является визит Макрона в государства Центральной Азии (Казахстан и Узбекистан).

Официальный Берлин также выбрал Южный Кавказ как наиболее благодатное место для формирования влияния. Германия, которая открыто встала на сторону Еревана в процессе мирных переговоров, начавшихся после 44-дневной войны, хочет войти на Южный Кавказ именно со стороны Армении.

Наблюдения показывают, что реализация планов как Франции, так и Германии по увеличению своего глобального присутствия зависит от хода российско-украинской войны. Если война закончится в пользу России, надежды Парижа и Берлина будут разбиты. Потому что официальная Москва заявила, что не намерена уходить с Южного Кавказа и Средней Азии.

"Старый континент" ждут трудные дни.

Процессы, происходящие на европейском континенте, особенно во Франции и Германии, показывают, что обе страны в будущем будут заняты своими проблемами. Например, население Германии, особенно немецкая молодежь, стремительно сокращается. Руководство страны пытается прикрыть эту негативную тенденцию за счет мигрантов. В 2022 году население здесь выросло на 1,3% или более чем на 1 миллион человек. По данным Федерального статистического управления страны, этот прирост произошел в основном за счет мигрантов из Украины. В результате впервые за последние 30 лет зафиксирован рост населения Германии.

Конечно, увеличение населения за счет мигрантов нельзя считать демографическим ростом. Это, наоборот, может привести к нарушению генофонда популяции. Потому что местное население стремительно сокращается, а приехавшие в страну, например, мусульманские мигранты, как правило, многодетные, поэтому по росту своей численности они начинают превосходить немцев. Также идет процесс изменения генов немцев, вступающих в брак с мигрантами. Это признак того, что Германию в будущем ждет демографический коллапс.

С другой стороны, израильско-палестинский конфликт приводит к возрождению антисемитизма в Европе, который ослаб после Второй мировой войны.

Действительно, абсолютное большинство стран Запада заявило, что они встают на сторону официального Тель-Авива в израильско-палестинском конфликте. Но это не значит все. Как говорилось выше, число мигрантов-мусульман в Европе быстро растёт. Это означает увеличение числа сторонников Палестины. С другой стороны, отношение некоторых европейцев к евреям не столь теплое.

По этой причине рост числа мигрантов-мусульман и европейцев-антисемитов привел к возрождению расизма и антисемитизма в Европе, особенно во Франции и Германии.

Цифры также доказывают рост антисемитских тенденций. С начала палестино-израильского конфликта число случаев антисемитизма во Франции, где проживают более 500 тысяч евреев, превысило тысячу. В связи с этими фактами были задержаны 486 человек. 102 из них - иностранцы.

Несколько лет назад еврейская семья, проживающая во Франции, была взята в заложники. В заявлении семьи указано, что они подверглись давлению из-за своих религиозных убеждений. Поэтому евреи во Франции и Германии либо покидают страну, либо пытаются скрыть свои религиозные обряды и образ жизни.

Отсутствие прагматичных лидеров в Европе

Судя по всему, Франция и Германия, считающие себя главными государствами Европы и вмешивающиеся во внутренние дела стран, расположенных за тысячи километров от континента, уже переживают демографический, расовый, религиозный и этнический коллапс.

В то время, когда это происходит, Франция стремится провести Летние Олимпийские игры в 2024 году. Известно, что во время международных спортивных игр сотни тысяч людей вынуждены ехать во Францию, чтобы посмотреть игры. Сможет ли Франция, где разгорается расовая и религиозная ненависть, гарантировать их безопасность? Текущие процессы показывают, что все остается под вопросом. Потому что Франция не способна предотвратить расизм и антисемитизм внутри себя.

Одной из главных причин негативных тенденций в Европе в целом является отсутствие прагматичных лидеров. Эта тенденция особенно ощущается во Франции.

Например, количество яиц, попавших в голову президента Франции Эммануэля Макрона, является ярким примером оказываемого ему уважения. С другой стороны, фотографии и видео Макрона, позирующего с чернокожими парнями, разжигают слухи среди консервативных французов.

Теперь возникает вопрос, как такой "лидер", как Макрон, может проникнуть в восточные, особенно азиатские страны с глубокими национальными, этническими и религиозными ценностями? Сколько консервативных азиатов смогут принять его с его испорченным имиджем?

Эта или другие причины, перечисленные выше, показывают, что попытки Макрона распространить влияние Франции на Восток, особенно на Южный Кавказ и Среднюю Азию, не увенчаются успехом.