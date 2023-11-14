https://news.day.az/politics/1614351.html Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме - ФОТО
Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме - ФОТО
В рамках официального визита в Марокко министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме.
Об этом говорится в аккаунте МИД в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
Было отмечено, что форум стал хорошей возможностью для практического обмена мнениями о бизнесе и инвестиционных возможностях, существующих в обеих странах.
Напомним, что 12 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Марокко.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре