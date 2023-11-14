В рамках официального визита в Марокко министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на первом азербайджано-марокканском бизнес-форуме.

Об этом говорится в аккаунте МИД в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

Было отмечено, что форум стал хорошей возможностью для практического обмена мнениями о бизнесе и инвестиционных возможностях, существующих в обеих странах.

Напомним, что 12 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Марокко.