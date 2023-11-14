Братский Азербайджан спустя 30 лет вновь водрузил свой флаг в Шуше, культурной столице тюркского мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал главный советник Президента Турции Ялчин Топчу во время выступления на презентации книги "Дорогая Шуша" в Анкаре в рамках мероприятий Дней культуры города Шуша.

Он напомнил слова о Шуше общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева: "Желаю, чтобы мы вместе с вами поехали в Шушу. Поедем, поверьте, что поедем. Шуша - сердце Азербайджана, источник гордости для каждого азербайджанца. Шуша - символ нашей культуры, истории".

Ялчин Топчу подчеркнул, что этот завет великого лидера воплотил в жизнь Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Да упокоит Всевышний души всех шехидов, отдавших свои жизни за свободу, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, желаю здоровья ветеранам", - сказал он.