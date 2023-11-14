https://news.day.az/politics/1614369.html Закир Гасанов встретился с председателем Авиационного комплекса Пакистана
Закир Гасанов встретился с председателем Авиационного комплекса Пакистана
Продолжается визит делегации во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Было отмечено, что в рамках визита руководящий состав министерства обороны встретился с председателем Авиационного комплекса Исламской Республики Пакистан вице-маршалом авиации Надимом Ахтаром Ханом.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в военной, военно-технической и других сферах.
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