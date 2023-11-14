Запад создает очередной очаг напряженности, вооружая Армению

Вооружение Армении Францией и расширение на этом фоне миссии ЕС в Армении ничего хорошего этой стране не сулит.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend во вторник ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что Запад нацелен на обострение ситуации в регионе посредством Армении.

"Запад использует известный механизм - поддерживая и одновременно вооружая Армению, создает очередной очаг напряженности. Цель - обострить обстановку в регионе в целом. В то же время Европа таким образом создает новый фронт против России и Ирана посредством Армении. В последнее время мы часто наблюдаем подобное. Украина - одна из последних жертв этой стратегии Запада", - сказал Гараев.

Он подчеркнул, что хотя Армения и заявила о стремлении стать "нейтральной и не присоединяющейся к каким-либо блокам страной", на самом деле ситуация прямо противоположная.

"Если раньше армянские власти, находясь под покровительством России, подходили к международным вопросам сквозь соответствующую призму, теперь Армения, обманывающаяся обещаниями Европы, стала опираться на Запад. И хотя официальные лица стран Запада обещали якобы и впредь усиливать поддержку Армении, итог всего этого уже известен. Страны, обманувшиеся в свое время обещаниями Европы, сегодня стали очагами серьезных конфликтов. А горькие последствия неудачных решений, принятых политическими властями, расхлебывают народы этих стран. Аналогичная ситуация складывается и в Армении, где руководство страны тянет свой народ в пропасть", - сказал Гараев.

Он добавил, что эта "поддержка" Запада приведет Армению к еще более плачевной ситуации.

"Армения вот-вот станет новым полигоном для международных сил. На самом деле сегодня история создала очень благоприятные условия для Армении, однако эта страна, вместо того, чтобы ответить на мирные предложения Азербайджана, присоединиться к экономическим проектам в регионе, в очередной раз блокирует себя, превращаясь в инструмент в руках различных кругов", - сказал Азер Гараев.