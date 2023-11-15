Турция и Азербайджан всегда вместе.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"Карабах был освобожден после многих лет оккупации. Азербайджан теперь водрузил свой флаг в каждом уголке Карабаха. Поздравляем Азербайджан с одержанной победой. Мы, как Турецкая Республика, всегда были и будем едины с Азербайджаном", - сказал Джевдет Йылмаз.