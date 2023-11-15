https://news.day.az/politics/1614434.html Турция и Азербайджан всегда вместе - Джевдет Йылмаз
Турция и Азербайджан всегда вместе - Джевдет Йылмаз
Турция и Азербайджан всегда вместе.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
"Карабах был освобожден после многих лет оккупации. Азербайджан теперь водрузил свой флаг в каждом уголке Карабаха. Поздравляем Азербайджан с одержанной победой. Мы, как Турецкая Республика, всегда были и будем едины с Азербайджаном", - сказал Джевдет Йылмаз.
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