В Совете ООН по правам человека обсудили доклад Азербайджана

15 ноября в рамках 44-й сессии Рабочей группы по универсальному периодическому обзору (УПО) Совета ООН по правам человека (СПЧ) был рассмотрен 4-й периодический доклад Азербайджанской Республики.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, страну на мероприятии представляла делегация во главе с заместителем главы МИД Самиром Шарифовым.

В ходе рассмотрения УПО, которое проходит раз в 5 лет, оценивается состояние исполнения государством-членом ООН международных обязательств в области защиты прав человека и даются рекомендации государству, доклад которого заслушивается другими государствами, по соответствующим направлениям.

Самир Шарифов, выступая в рамках периодического доклада, рассказал о проводимой в Азербайджане работе, сотрудничестве в рамках международных механизмов прав человека, предоставил подробную информацию о государственной программе "Великое возвращение", проблеме беженцев и вынужденных переселенцев, возникшей в результате агрессии Армении, фактах нарушения прав азербайджанцев, проблеме пропавших без вести и т.д.

В рамках обзора УПО по Азербайджану выступили около 120 представителей стран-членов ООН и представили свои рекомендации по состоянию прав человека в Азербайджане.

Подавляющее большинство стран-членов высоко оценили проводимые в Азербайджане реформы в области прав человека и рекомендовали продолжить положительную динамику в этой области.

Большая часть выступающих высоко оценила использование информационных технологий для защиты гражданских, экономических и культурных прав, обеспечения устойчивого экономического и социального развития, дальнейшего повышения уровня жизни населения, а также предоставления общественных услуг в Азербайджане.

Была подчеркнута важная роль Азербайджана в продвижении модели мультикультурализма, межкультурного и межрелигиозного диалога, а также активное председательство страны в Движении неприсоединения.

Высоко оценено добровольное, безопасное и достойное возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории, а также проводимые на этих территориях масштабные рестоврационные и восстановительные работы, восстановление разрушенных населенных пунктов в соответствии с концепциями "Умный город" и "Умное село".

В выступлениях также было уделено внимание работе, проводимой Азербайджаном по разминированию и устранению ущерба окружающей среде на освобожденных от оккупации территориях.

Помимо этого, были высоко оценены шаги, предпринятые Азербайджаном в области науки и образования, а также обеспечения прав женщин и детей.

С национальным докладом Азербайджана, а также другими соответствующими документами можно ознакомиться на этой интернет-странице.

В целом, наряду с Азербайджаном, в этом году с 6 по 17 ноября запланировано рассмотрение докладов 14 стран.