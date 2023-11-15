Закир Гасанов принимает участие на выставке "Dubai Airshow 2023"

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства принимают участие в международной выставке "Dubai Airshow 2023" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Руководящий состав министерства ознакомился с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании "ROKETSAN" оборонной промышленности Турции.

На встрече с руководством компании "ROKETSAN" были обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.