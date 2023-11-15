Неудачные приключения Артака Бегларяна в Женеве

Представители сепаратистского режима, существованию которого на территории Азербайджана был положен конец, теперь пытаются в составе армянских НПО пропагандировать свою незаконную практику в Европе.

Как сообщает Day.Az, по данным армянских источников, Артак Бегларян, позиционирующий себя в качестве бывшего "госминистра" и члена НПО "Общество милосердия Армении", принял участие в заседании рабочей группы Универсального периодического обзора по Азербайджану в женевском офисе ООН. Вопреки его ожиданиям, слово для выступления ему предоставлено не было.

После этой неудачи распространилась информация о том, что в Женеве с участием Артака Бегларяна будет организовано мероприятие под названием "Путь к восстановлению Арцаха: привлечение Азербайджана к ответственности". Однако из опубликованного позже снимка становится ясно, что на этом мероприятии присутствовали всего лишь 6-7 человек, да и то представители Армении.

Таким образом, очередное "мероприятие", призванное ввести в заблуждение международное сообщество путем искажения реалий в регионе и направленное на распространение измышлений о "блокаде" и "геноциде", являющихся частью клеветнической кампании Армении против Азербайджана, провалилось.