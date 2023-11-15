https://news.day.az/politics/1614474.html Азербайджан представит свой четвертый добровольный национальный отчет
Азербайджан представит свой четвертый добровольный национальный отчет
В 2024 году Азербайджан представит свой четвертый добровольный национальный отчет.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов в ходе Второго Бакинского форума по устойчивому развитию "Устойчивое финансирование и инвестиции".
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