Глава болгарской дипломатии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль посетит Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, министр иностранных дел Болгарии посетит Баку в январе.

Она примет участие в 3-м заседании Азербайджано-Болгарского стратегического диалога, которое состоится 24 января.