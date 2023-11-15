https://news.day.az/politics/1614491.html Глава болгарской дипломатии посетит Азербайджан
Глава болгарской дипломатии посетит Азербайджан
Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль посетит Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, министр иностранных дел Болгарии посетит Баку в январе.
Она примет участие в 3-м заседании Азербайджано-Болгарского стратегического диалога, которое состоится 24 января.
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