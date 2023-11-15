https://news.day.az/politics/1614494.html Лео Докерти совершит визит в Азербайджан
Лео Докерти совершит визит в Азербайджан
Заместитель госсекретаря по Европе министерства иностранных дел, а также по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти в ближайшее время прибудет в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сообщил источник в посольстве Великобритании в Баку.
В ходе предстоящего визита Лео Докерти намерен провести ряд встреч с правительственными чиновниками. Другие детали программы визита пока не разглашаются.
Докерти ранее посещал Азербайджан в феврале 2023 года.
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