Армяне в период оккупации вывели из строя гидрометеорологические наблюдательные пункты

На гидрометеорологических наблюдательных пунктах, расположенных на освобожденных территориях, во время оккупации были приостановлены наблюдения и выведена из строя вся инфраструктура, включая наблюдательные приборы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во время своего выступления на II Метеорологическом форуме тюркского мира.

Министр отметил, что в настоящее время на этих территориях продолжается экологическая оценка и восстановительные работы.

"На протекающих реках установлено 11 автоматических гидрологических станций и 6 автоматических метеорологических станций. Согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджанской Республики относительно "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", в ближайшие годы эта сеть наблюдения будет расширяться.

Внедрение "зеленых технологий" создаст на этих территориях высококачественную экологическую среду и превратит в пространство "зеленой энергии". Эти мероприятия позволят уменьшить воздействие изменения климата, а также сделать его более устойчивым к этим воздействиям", - добавил министр.

Напомним, что I Метеорологический форум тюркского мира прошел 19 февраля 2021 года в Анкаре.