Азербайджан примет участие в международной выставке «Шелковый путь» в качестве почетного гостя

Седьмая международная выставка "Шелковый путь" пройдет в столице китайской провинции Шэньси Сиане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организуемом совместно с Национальной комиссией развития и реформ КНР, Министерством коммерции и правительством провинции Шэньси в центре внимания будут находиться вопросы развития торговли между странами, расположенными на Шелковом пути, расширения торговых связей между государствами, внедрения новых видов торговли. Азербайджан примет участие на выставке в качестве страны - почетного гостя". В рамках мероприятия пройдет презентация торгово-экономического, культурного и туристического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

Инвестиционный, транспортно-логистический и туристический потенциал нашей страны будет продемонстрирован на стенде Азербайджана в экспозиционном разделе выставки. Посетителям стенда будет предоставлена информация о преференциях, предоставляемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, Алятской свободной экономической зоне (АСЭЗ), промышленных парках Агентства развития экономических зон (АРЭЗ), а также об услугах, предоставляемых инвесторам Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Центром анализа и координации четвертой промышленной революции. На стенде страны будет представлена продукция, выпускаемая под брендом Made in Azerbaijan, будут продегустированы алкогольные и безалкогольные напитки.