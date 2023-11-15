Не надо открывать Америку, мистер Мэттью Миллер

Автор: Байрам Эльшадов

Завершившийся Карабахский конфликт продолжает оставаться на виду у главных геополитических центров планеты. Причем, что интересно, пребывает он в состоянии весьма странном. Вроде он остался в истории, но разговоры о нем продолжаются.

С весьма интересным, но странным заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он отметил, что "мы по-прежнему считаем, что люди, покинувшие Нагорный Карабах, имеют право вернуться домой, если они этого пожелают, и это их право должно быть соблюдено".

Не совсем понятен посыл такого заявления. Ведь Баку много раз говорил, что готов принять армянских жителей Карабаха и создать все условия для их реинтеграции в азербайджанское общество. Для этого были подготовлены программы, а также были введены в эксплуатацию технические средства и платформы для облегчения процесса.

Таким образом, совсем непонятно что это было за заявление и кому оно адресовано. Если Азербайджану, то эти слова не по адресу. В Баку понимают отсутствие какого-либо смысла в антагонизации отношений между Азербайджаном и Арменией. Добра это не принесет. Да и по этой же причине из Баку постоянно звучат призывы к Еревану собрать волю и принять важное решение.

Или это было адресовано Армении? Может в Ереване пытаются предотвратить возвращение армян в Карабах, ведь как тогда Армения будет выпрашивать средства на содержание этих людей у ЕС и прочих доноров? В конце-концов, мотив в этом явно прослеживается.

В любом случае, весьма странно, что столь высокопоставленный представитель Белого Дома высказался так двусмысленно. Получилось, что вроде сказал все, но одновременно и не сказал ничего.