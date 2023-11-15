Президент Ильхам Алиев выдвинул инициативу о включении деятельности по разминированию в Повестку дня ООН

Главным препятствием на пути реабилитации освобожденных земель является то, что они заминированы. Именно этот фактор замедляет процесс реализации разносторонних проектов, составляющих основу экономического возрождения на этих территориях. Не случайно Президент Ильхам Алиев выдвинул инициативу о добавлении деятельности по разминированию в качестве 18-й цели устойчивого развития (ЦУР) в Повестку дня ООН на период до 2030 года.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию, посвященного "Устойчивому финансированию и инвестициям".

М.Джаббаров отметил, что в этом направлении проект 18-ой цели устойчивого развития был подготовлен министерством экономики и представлен местной и международной общественности.

"18-ая ЦУР состоит из 5 целей и 15 показателей. Этими целями являются расчистка территорий, вовлечение земельных участков в хозяйственную деятельность, повышение уровня жизни населения, в том числе усиление социальной защиты уязвимых групп населения", - подчеркнул министр.

Министр упомянул, что реинтеграция освобожденных от оккупации земель, реализация "I Государственной программы по Великому возвращению" создадут широкие возможности для роста экономического потенциала Азербайджана.

"При определении мероприятий, которые будут реализованы в этом направлении, были учтены приоритеты глобального развития, выдвинутые ООН и другими международными структурами", - сказал М.Джаббаров.

Министр также отметил, что внедрение концепций "Умный город", "Умное село" и "Зеленая энергетическая зона" обеспечивает комфортные и современные условия жизни в регионе.

"Для действующих в регионе предприятий создан благоприятный инвестиционный климат. Там действует ряд льгот для резидентов, занимающихся производственной деятельностью. В регионе предприняты шаги по созданию предприятий с иностранными инвестициями в области "озеленения и декарбонизации". Все это будет стимулировать оживление экономической деятельности и, следовательно, реализацию наших национальных приоритетов, а также ЦУР", - добавил М.Джаббаров.