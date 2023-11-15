ООН поддерживает Азербайджан в достижении ЦУР

Страновая группа ООН привержена поддержке достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане.

Об этом, как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил временный Координатор-резидент ООН и представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят, в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

"ООН стремится продолжать привлекать заинтересованные стороны и способствовать созданию подходящей для сотрудничества среды для ускорения прогресса Азербайджана в достижении ЦУР", - отметил он.

По его словам, сегодняшний форум предоставляет площадку для обмена опытом и знаний между странами, способствуя ускорению прогресса в достижении Целей устойчивого развития.

"Я уверен, что содержательные панельные обсуждения, обмен знаниями и передовыми практиками в течение этих двух дней станут важным инструментом для разработки новых подходов и стимулирования инновационных решений для максимизации финансирования ЦУР и в регионе", - добавил он.

Отметим, что II Бакинский форум по устойчивому развитию направлен на укрепление обмена опытом и сотрудничества со странами региона и международными организациями в реализации Повестки дня ООН на период до 2030 года.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные должностные лица из Европы и стран СНГ, представители ООН, международных финансовых и региональных организаций, государственные институты, представители гражданского общества и частного сектора, а также эксперты.