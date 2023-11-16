Право на возвращение – что даст его армянам Карабаха?

Автор: Лейла Таривердиева

Когда после 44-дневной войны Азербайджан говорил о завершении конфликта, Армения и ее покровители в один голос утверждали, что нет, конфликт продолжается и войной его решить невозможно. Оппоненты были так убедительны, что заставили Баку поставить в конфликте окончательную точку и больше не дожидаться просветления сознания противоположного лагеря. Армения и ее западные опекуны должны знать, что исход армян из Карабаха - это их вина. Азербайджан очень старался этого избежать и хотел поэтапно решить все оставшиеся проблемы путем мира и согласия. По этой причине он не довел дело до конца в ноябре 2020 года и три года терпел наглость капитулировавшего, но спрятавшегося за новых хозяев врага. Азербайджану не оставили выбора кроме как путем молниеносной операции решить проблему вооруженного агрессивного сепаратизма раз и навсегда.

Постоянным грубым вмешательством во внутренние дела страны, разговорами о якобы нерешенности конфликта и неких особых правах армян, бесконечными грозными предупреждениями и намеками на санкции европейские опекуны Армении создали ситуацию, при которой дальнейшее сохранение сложившегося после подписания Трехстороннего заявления статус-кво было уже невозможно. Именно вмешательство извне помешало процессу мирной реинтеграции армянского населения Карабаха, а не политика Баку. Азербайджан и без того делал много того, чего не стало бы делать ни одно государство, освободившее свои земли после тридцати лет оккупации, этнических чисток, геноцида и разрушений. Добрая воля Баку не была оценена армянской стороной, получившей неожиданно мощную европейскую поддержку против Азербайджана. Исход армян был частью разыгрываемого в рамках этой поддержки сценария. Армяне в Карабахе больше не могли играть своей деструктивной роли в Азербайджане, поэтому должны были сослужить службу в качестве "жертв этнических чисток". Эти сто тысяч оказавшихся на улице людей были агнцами, приготовленными на заклание ради идеи продвижения Запада на Южный Кавказ. Армяне всегда использовались как подручное средство то Россией, то Европой. Так что для них сегодня, можно сказать, ничего нового не произошло.

Масса карабахских армян, бунтующих на улицах Еревана и требующих к себе внимания, уже высказалась, уже отыграла слезливую роль, снабдив западные СМИ и европейских гостей достаточным количеством жутких историй о "кровожадных азербайджанцах". Дело сделано, и в следующем действии пьесы карабахские армяне должны сыграть роль лома, пробивающего границы Азербайджана и открывающего путь международным миссиям и внешнему контролю. Согласно сценарию они должны вернуться в Карабах так же массово, как уезжали оттуда. Их не приняла Европа, как эти наивные люди ожидали, а "историческая родина" оставила без гражданства. Обездоленные собственной пропагандой люди поставлены в очень странную ситуацию, когда никто не спешит принять их в статусе беженцев, а паспорта, с которыми они прожили тридцать лет на чужой земле, вдруг оказались недействительными. Их фактически выдавливают из Армении обратно в Азербайджан, не оставляя выбора. Для реализации этого сценария на международных площадках создается определенный фон. Отовсюду звучат требования создать условия армянам для достойного возвращения без предварительных условий и жизни в прежнем формате. То есть от Баку требуют безоговорочно открыть границу и запустить всю эту массу иностранных граждан в Карабахский регион, не выдвигая условий и позволив обосноваться на своей территории различным западным миссиям.

Как заявил накануне на брифинге для прессы руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, "люди, покинувшие Нагорный Карабах, имеют право вернуться домой, если они этого пожелают, и это их право должно быть соблюдено". Франция же готовится вынести на обсуждение Совбеза ООН проект резолюции касательно обеспечения условий для возвращения армян в Карабах. Эти условия озвучила глава МИД Кэтрин Колонна: "сильные гарантии защиты прав армян Карабаха, в том числе их исторических и культурных прав, для чего необходимо постоянное международное присутствие".

Американцы и французы, должно быть, хорошо осознают, что никакого ни постоянного, ни временного международного присутствия на своих суверенных территориях Азербайджан не допустит. Как и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела и создавать здесь международно охраняемый заповедник сепаратизма. Армянам уже была предложена беспрецедентная программа реинтеграции. Беспрецедентной она является потому, что предложена этнической группе, большая часть которой напрямую причастна к совершавшимся в течение тридцати лет на оккупированных территориях преступлениям. Это враждебно настроенная группа, воспитавшая в том же духе и подрастающее поколение. Практически все мужское население Карабаха, за исключением детей, так или иначе участвовало в незаконной вооруженной деятельности. Многие из тех, кто, бросив оружие и уничтожив военную форму, выехали в Армению, это лица, на руках которых кровь азербайджанцев. Несмотря на все это, армянскому меньшинству была предложена реинтеграция. Не безусловная, конечно, как того требуют покровители армян. Вернувшимся в Ханкенди армянам придется принять гражданство, признать Конституцию, слышать на улицах азербайджанскую речь, расстаться со многим, к чему они привыкли и что считали предметом своей гордости. Если они к этому не готовы, то реинтеграция не для них, они могут продолжать гордиться тем, чего стоило бы стыдиться, в Армении или где-то еще.

Азербайджан не отбирает у бывших незаконных поселенцев права вернуться, и на официальном уровне неоднократно было отмечено, что они могут вновь жить в Карабахе. Но только в статусе законопослушных граждан. Еще в сентябре для армянского населения был создан специальный портал. Многие ли из ста тысяч выехавших из Карабаха армян обратились на этот портал? Мизер. Это означает только одно - этнические армяне не желают жить по азербайджанским законам и продолжают на что-то надеяться. Скорее всего, надежды на зеленый свет для выезда в Европу в статусе беженца. Вряд ли кто-то может рассчитывать, что в Карабахском регионе когда-нибудь дела пойдут по-старому.

Принять гражданство придется, если армяне хотят жить на территории Азербайджана постоянно, а не в качестве мигрантов с соответствующими ограничениями. Это условие никак не удастся обойти, никакая Колонна и Госдеп тут не помогут.

Как пояснил ранее в беседе с Day.Az доктор международного права, профессор Намик Алиев, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 30 сентября 1998 года № 527-IQ "О гражданстве Азербайджанской Республики" и внесенными в него изменениями и дополнениями все физические лица, получившие гражданство других государств, считаются утратившими гражданство Азербайджана. Кроме того, население нагорной части Карабаха в период оккупации азербайджанских территорий Республикой Армения отказалось от азербайджанской юрисдикции, что практически означало добровольный выход из гражданства Азербайджана. В соответствии со статьей 10 указанного закона Азербайджанская Республика не признает также и двойное гражданство. Иностранные граждане не обладают правом постоянного проживания на территории Азербайджана, сроки их пребывания ограничены нормами внутригосударственного законодательства и двусторонними межправительственными соглашениями. Поэтому все иностранцы, не имеющие законных оснований для проживания на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, должны будут покинуть территорию Азербайджана. Карабахские армяне, имеющие право на восстановление азербайджанского гражданства, должны официально отказаться от армянского и любого другого гражданства, в котором они состоят в настоящее время, и лишь после этого они могут обрести азербайджанское гражданство и право на проживание на азербайджанской территории, сказал юрист.

Все достаточно ясно. Переписывать национальное законодательство и подстраивать его под интересы армян Азербайджан, конечно же, не будет. Впрочем, не исключено, что со временем не сумевшие устроиться люди потянутся к компьютерам и начнут искать адрес портала Миграционной службы Азербайджана. Это будет правильным решением. Паспорт граждан Азербайджана никак не ограничит прав армян как этнического меньшинства. Ни одно этническое меньшинство нашей страны не может пожаловаться на ограничение своих прав по этническому признаку. Права и обязанности у всех граждан Азербайджана одинаковые, независимо от их этнической или религиозной принадлежности.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены... Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции, которое охватывает соблюдение их религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав, отраженных в международных конвенциях, которые Азербайджан подписал в соответствии со своей Конституцией и своими международными обязательствами".

Какие еще гарантии нужны армянам?

И еще - говорящие о правах армян должны помнить, что такими же правами обладают и азербайджанцы, насильственно изгнанные из Армении в конце 80-х годов прошлого века. Их почти триста тысяч. Их права были жестоко нарушены, они подверглись реальной этнической чистке, но никто в мире никогда о восстановлении их прав не беспокоился. Никто им планов реинтеграции пока не предлагал, об этих людях на родине их предков вообще постарались забыть. В Штатах или Франции должны подумать о том, в какое положение поставят своих подопечных, если Азербайджан в ответ на истеричное давление потребует реализации права азербайджанцев вернуться на свои земли в Армении. Потребует, говоря словами Колонны, сильных гарантий защиты их прав, в том числе исторических и культурных, причем, на международном уровне.

Готов ли Ереван к такому развитию событий? Или его заверили, что такого никогда не может произойти? Очень напрасно. Армянам уже много раз обещали, что что-то там никогда не может случиться, но оно происходило. В международном праве нет правил, предусмотренных для каких-то этнических групп и противопоказанных другим. Международное право не имеет религии и национальности. И для армянства это большая проблема.