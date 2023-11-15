https://news.day.az/politics/1614537.html Российские силовики раздали повестки азербайджанцам в ресторане - ФОТО - ВИДЕО
Российские силовики раздали повестки азербайджанцам в ресторане - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники военкомата раздали повестки 50 азербайджанцам в ресторане "Форт" в Воронеже.
Как передает Day.Az, соответствующая информация была распространена местными Telegram-каналами.
По информации источника, 14 ноября силовики вошли в заведение, где в тот момент свой день рождения отмечал глава азербайджанской диаспоры. Сначала правоохранительные органы проверили документы всех присутствующих, а затем начали выдавать повестки в военкомат для прохождения срочной службы в российской армии.
Местные СМИ сообщают, что официальные инстанции не предоставили информацию по данному проишествию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре