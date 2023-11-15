Армяне фальсифицировали албанские церкви в Карабахе

Армяне утверждают, что Албанская церковь, как и все культурное наследие в Карабахе, якобы является армянским, и что Азербайджан их оккупирует. Неоспоримый факт, что это культурное наследие является албанским. Армяне фальсифицировали культурные памятники в Карабахе, совершив в отношении них акты вандализма.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили на конференции "Политика Гейдара Алиева: толерантность", организованной Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами.

"Наша среда - мусульманская. Несмотря на это, мы все живем в доброжелательной обстановке с представителями других религиозных конфессий. Это и есть толерантность.

Я верю, что скоро в Карабахе по утрам будет звучать азан, а в полдень будет слышен звон колоколов церкви. Это мечта всех проживающих в Азербайджане", - добавил Р.Мобили.