Права и безопасность карабахских армян должны регулироваться только законами Азербайджана

Права и безопасность карабахских армян должны регулироваться исключительно законами Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в своем аккаунте в социальной сети X.

"Принципиальная позиция Ирана всегда заключалась в том, что Карабах принадлежит Азербайджану.

Ираном приветствовались восстановление территориальной целостности и возвращение Карабаха под суверенитет Азербайджана. Обеспечение прав и безопасности армян в Карабахе имеет смысл только в соответствии с законами Азербайджана", - говорится в публикации посла.