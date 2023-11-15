https://news.day.az/politics/1614542.html Права и безопасность карабахских армян должны регулироваться только законами Азербайджана - Сейед Аббас Мусави
Права и безопасность карабахских армян должны регулироваться только законами Азербайджана - Сейед Аббас Мусави
Права и безопасность карабахских армян должны регулироваться исключительно законами Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в своем аккаунте в социальной сети X.
"Принципиальная позиция Ирана всегда заключалась в том, что Карабах принадлежит Азербайджану.
Ираном приветствовались восстановление территориальной целостности и возвращение Карабаха под суверенитет Азербайджана. Обеспечение прав и безопасности армян в Карабахе имеет смысл только в соответствии с законами Азербайджана", - говорится в публикации посла.
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